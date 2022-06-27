Около 650 малых грантов выделят для гражданских инициатив в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Министерство информации и общественного развития РК в рамках грантовых проектов для НПО предусмотрело выделение 644 малых грантов, из них 50 - на гражданские инициативы на селе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Как отметили в пресс-службе ведомства, реализация социально значимых инициатив в рамках малых грантов будет способствовать решению социальных проблем во всех регионах страны. Планируется, что данные проекты окажут влияние на повышение качества жизни и решение актуальных проблем местного сообщества.

«Малый грант – это хорошая возможность получить финансирование от государства для развития или запуска социального проекта. К примеру, в рамках проекта развития сельских инициатив, жители сел, гражданские активисты могут объединиться в команды и внести вклад в решении какой-либо социальной проблемы. Это может быть строительство детской площадки, организация досуга детей или открытие краткосрочных языковых курсов. Обладателями малых грантов могут стать инициативные группы со всех регионов страны. Мы окажем всестороннюю и поддержку широкому кругу инициатив, полезных для общества», - говорит и.o. председателя Правления Центра поддержки гражданских инициатив Ғалым Құрман.

Малые гранты охватывают 20 разных направлений - привлечение волонтеров в дома престарелых, развитие инициатив на селе, оказание волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой и финансовой грамотности, формирование ответственного отношения к животным и др.

Сумма малых грантов варьируется от 300 тыс. до 1 млн тенге.

В настоящее время НПО, реализующие социально значимые проекты, ведут работу по приему заявок от инициативных групп.

Более подробную информацию о малых грантах, можно получить, пройдя по следующей ссылке.



