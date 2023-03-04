Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Около 650 человек призовут в армию в Атырауской области

    4 Марта 2023, 10:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области весной служить в армию отправится 641 молодой человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в весенний призыв ряды Вооруженных сил, других воинских формирований пополнит 641 житель области. Из них Вооруженные силы – 255, Пограничную службу – 131, Национальную гвардию – 237, Министерство по чрезвычайным ситуациям - 16, службу государственной охраны – 2 человека. В настоящее время ведется работа по призыву на срочную воинскую службу в ряды Пограничной службы.

    «Призывники, попавшие в ряды Пограничной службы, будут нести срочную воинскую службу в воинских частях, расположенных в городе Атырау. По желанию солдата через шесть месяцев в той же воинской части можно пройти военную службу по контракту. Также срочники обеспечиваются рабочими местами. При поступлении в правоохранительные органы они могут трудоустроиться без прохождения специально утвержденных тестов», – сообщил на совещании, посвященном весеннему призыву, заместитель акима области Кайрат Нуртаев.

    Призывная кампания, стартовавшая 1 марта, продлится до 30 июня.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Служащий Вооруженных сил РК стал победителем в турнире «Әскер барысы 2023»
    Минобороны Азербайджана изучает организацию деятельности военной полиции в Казахстане
    Студенты колледжей смогут получить отсрочку от армии через SMS
    Опубликованы требования для поступления военнослужащих в вузы без учета ЕНТ
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров