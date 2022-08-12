Около 600 вакансий открыты в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В организациях образования Северо-Казахстанской области имеется около 600 вакансий. Наибольшая потребность в учителях математики, русского и иностранных языков, физики и информатики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, свободные места появились из-за выхода на пенсию педагогов. На конец учебного года в школах области работали 418 учителей пенсионного возраста.

«В этом планируется принять более 400 молодых специалистов. Из них 75 % приедут в села. С 1-го сентября приступят к работе 36 выпускников нашего вуза, которые обучались за счет гранта акима области. По условиям договора они должны отработать в учебных заведениях региона не менее трех лет. Из 472 школ 75 % относятся к малокомплектным. Здесь нужны педагогические кадры с квалификацией по смежным предметам: химия-биология, физика-математика, математика-информатика и прочее», - сообщили в пресс-службе.

В управлении добавили, что молодые специалисты, приезжающие работать в сельские школы, могут получить по программе «С дипломом в село» подъемное пособие в размере 100 МРП (более 300 тыс. тенге) и бюджетный кредит на приобретение жилья в размере 1500 МРП (более 4,7 млн тенге).

С этого года педагогов в организации образования принимают на конкурсной основе, в малокомплектные школы – на основании заявлений.



