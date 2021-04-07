Около 600 специалистов направлены на работу по молодежной практике в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте активно ведется работа по трудоустройству молодежи через программу «Молодежная практика». Специалисты Центра занятости с начала года направили на работу около 600 жителей города в возрасте до 29 лет. В этом году в рамках данной программы планируется трудоустроить 2500 молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт акимата города в Instagram.

В рамках программы молодой специалист, с целью приобретения первоначального опыта работы, направляется в учреждение на 6 месяцев. Затем молодой человек, прошедший стажировку, по согласованию с обеими сторонами будет трудоустроен на постоянную работу.

Специалисту, работающему по молодежной практике, выплачивается месячная заработная плата в размере 25 МРП. Цель программы - не только обеспечить молодого специалиста работой, но и повысить его деловые качества и ответственность.

Как рассказали в пресс-службе, одна из наиболее активных молодых людей на рынке труда по III направлению программы «Еңбек» является Акбилек Тузелова. Ей 23 года. В 2019 году она окончила Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова по специальности «Радиотехника электроника и телекоммуникации».

В 2021 году зарегистрировалась в качестве безработного в центре занятости, в марте направлена в Южную Региональную дирекцию телекоммуникаций-филиал АО «Казахтелеком» по программе «Молодежная практика». В настоящее время работает по специальности «Радиотехник».

В прошлом году по данной программе в городе Шымкенте 2 953 выпускника, окончившие учебные заведения, были направлены на различные рабочие места, из них около 600 были трудоустроены на постоянной основе. Большинство молодых людей выбрали государственные учреждения.



