Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Около 600 призывников из СКО планируют отправить в армию

    9 Сентября 2022, 21:34

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Около шестисот юношей из Северо-Казахстанской области планируют отправить в армию во время осенней призывной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Сейчас в регионе комплектуется первая воинская команда для службы в пограничных войсках. Специалисты отмечают, что в работе с призывниками есть определенные сложности. Сотни потенциальных новобранцев находятся в розыске, многие не проживают по месту прописки. Из-за этих и других причин в прошлом сезоне был сильный недобор – около 130 человек.

    «Основная задача – подведение итогов весеннего призыва, какие были недостатки. В осеннем призыве, чтобы этого не допускали. Основное по Северо-Казахстанской области – несвоевременная отправка команд, очень малое количество, это был недобор», - прокомментировал начальник управления планирования департамента Генштаба ВС РК Канатбек Мусаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Северо-Казахстанская область Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге