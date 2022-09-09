Около 600 призывников из СКО планируют отправить в армию

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Около шестисот юношей из Северо-Казахстанской области планируют отправить в армию во время осенней призывной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас в регионе комплектуется первая воинская команда для службы в пограничных войсках. Специалисты отмечают, что в работе с призывниками есть определенные сложности. Сотни потенциальных новобранцев находятся в розыске, многие не проживают по месту прописки. Из-за этих и других причин в прошлом сезоне был сильный недобор – около 130 человек.

«Основная задача – подведение итогов весеннего призыва, какие были недостатки. В осеннем призыве, чтобы этого не допускали. Основное по Северо-Казахстанской области – несвоевременная отправка команд, очень малое количество, это был недобор», - прокомментировал начальник управления планирования департамента Генштаба ВС РК Канатбек Мусаев.