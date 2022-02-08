Около 600 лучших учителей привлекут в районы Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в 2022 году в отдалённые районы с низким качеством образования планируется привлечь 571 педагога. Об этом стало известно в ходе брифинга на информационной площадке Jetisy Media, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В 2021-2022 учебном году в школы области прибыли 4263 педагога, из них 1667 молодых специалистов из числа выпускников высших учебных заведений и колледжей.

«По программе «С дипломом - в село» из местного бюджета выделено 717 специалистам 193 млн. 963 тыс. тенге. В 2021 году подъемное пособие составило (100 МРП=277800 тенге). В прошлом году кредиты получили 475 специалистов, выделено 138 млн. 559 тыс. тенге», - рассказала и.о. руководителя управления образования Алматинской области Жаныл Сулейменова.

Сейчас в школах области в целом работают 46067 учителей. Количество учителей с высшей категорией - 2121, с первой - 3743, второй - 4032, педагог-эксперт - 167 , педагог-исследователь - 4577, педагог-мастер - 144.

В рамках проекта программы по привлечению лучших учителей и учителей в регионы с низким качеством образования планируется привлечь 571 педагога.

Кроме того, в 2021 году согласно потребностей рынка труда из средств местного бюджета было выделено 250 образовательных грантов (из них 150 детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям инвалидов, сиротам, из неполной семьи).

«Ежегодно большая часть грантов распределяется по педагогическим, медицинским, инженерным и специальностям сельского хозяйства. За весь период 664 студента поступили на педагогические специальности. В 2022 году планируется присуждение 250 образовательных грантов, из них 80% на технические специальности», - подытожила Жаныл Сулейменова.