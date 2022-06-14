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    Около 600 дзюдоистов участвовали в турнире батыра Ер-Косая Кудайкеулы в Актау

    14 Июня 2022, 02:20

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошел XIV открытый республиканский турнир по дзюдо на призы народного батыра Ер-Косая Кудайкеулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На турнир съехались юноши и девушки 2007-2008 и 2010-2011 годов рождения из 14 областей и трех городов республики. Поздравить и пожелать им удачи пришли сотрудники акимата, представители силовых структур, спортивных организаций, потомки батыра Еркосая.

    Соревнования проводились для определения уровня подготовленности молодых борцов, повышения их мастерства и популяризации борьбы дзюдо.

    Хозяева соревнований завоевали 10 медалей высшей пробы. Среди юношей 2007-2008 годов рождения победителями стали Жанарыс Марханбетов (38 кг), Берекет Нурсат (46 кг), Диас Абыл (50 кг), Мурат Бернияз (66 кг), Султанбек Бактыбай (73 кг) и Салауат Буркитбай (73 кг).

    Среди девушек золотые медали завоевали Камила Алтыбайкызы (36 кг), Аружан Сарсенова (40 кг), Аида Мундуинова (48 кг) и Алина Ямашева (52 кг).

    Соревнования проходили с 9 по 11 июня в спортивном комплексе «Мангистау арена».

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Спорт Мангистауская область Регионы Казахстана Дзюдо Боевые искусства Актау
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