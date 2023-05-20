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    Около 600 человек эвакуировали на севере Испании из-за лесных пожаров

    20 Мая 2023, 13:58

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Около 600 сельских жителей эвакуировали спасатели из деревень на западе Испании, где сильный пожар опустошил почти 8 тысяч гектаров лесных угодий. По данным местных СМИ, причиной возгорания стал поджог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Борьбу с огнем в густо заросших лесом районах Лас-Урдес и Сьерра-де-Гата в регионе Эстремадура осложняет порывистый ветер. Жители трех деревень - Кадальсо, Дескаргамария и Робледильо-де-Гата - были эвакуированы, а дороги в этом районе закрыты.

    На борьбу со стихией брошены 260 пожарных и 165 солдат.

    «Сосны - это канистры с бензином, а сосновые шишки - огнеметы, - сказал глава региона Эстремадура Фернандес Вара, добавив, что, по его мнению, пожар был устроен намеренно. - Тот, кто это сделал, знал, что он делает, как и когда это делать».

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил запланированный на пятницу визит в регион в преддверии местных выборов на следующей неделе.

    Необычно сухая зима в некоторых частях Южной Европы, наступившая после трех лет осадков ниже среднего уровня, повысила риск лесных пожаров.

    Служба изменения климата Европейского союза «Коперник» (C3S) предупредила о чрезвычайной опасности пожаров в других частях Испании, особенно в районе города Сарагоса в северо-восточном регионе Арагон.

    Изменение погодных условий, связанное с глобальным потеплением, еще больше увеличит опасность пожаров в Европе, говорится в исследовании Еврокомиссии.

    По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в прошлом году в Испании в общей сложности 493 пожара уничтожили рекордные 307 000 гектаров угодий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Испания Мировые новости Пожар
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