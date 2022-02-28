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    Около 60 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма хотят создать в Казахстане

    28 Февраля 2022, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На правительственном часе в Мажилисе министр культуры и спорта РК Даурен Абаев рассказал о возможностях международного университета туризма и гостеприимства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К 2025 году мы планируем создать около 60 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма. Этому будет способствовать как реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов, так и активизация деятельности турбизнеса, которая позволит обеспечить занятость населения в различных отраслях экономики. Это повысит спрос на квалифицированные кадры», - сказал Даурен Абаев.

    В этой связи он напомнил, что с 2020 года в городе Туркестане начал функционировать профильный Международный университет туризма и гостеприимства, в котором обучаются более 1 300 студентов по семи направлениям.

    «Университет стал аккредитованным членом генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации Объединенных Наций (ЮНВТО) в декабре 2021 года. Налажено сотрудничество с ведущими вузами Турции, Франции, Португалии, Австрии, Венгрии и других стран. Сегодня университет становится отраслевым хабом для обмена передовым международным опытом успешной реализации дуального образования. Сейчас ведутся переговоры по открытию Академии ЮНВТО при университете, а также созданию научно-исследовательского центра ЮНЕСКО. Также рассматривается возможность открытия на базе университета филиалов ведущих зарубежных вузов по гостиничной отрасли», - добавил министр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Туризм Мажилис Минкультуры Занятость Трудоустройство
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