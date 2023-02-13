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    Около 60% осужденных трудоустроены в Карагандинской области

    13 Февраля 2023, 05:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области почти более 1,5 тысячи осужденных обеспечены оплачиваемой работой. Об этом сообщили Уполномоченному по правам человека в Казахстане Артуру Ластаеву во время его рабочей поездки в Карагандинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Артур Ластаев посетил учреждение максимальной безопасности в Карагандинской области и провел личный прием осужденных.

    Обход учреждения начался с комнат длительных и краткосрочных свиданий, помещения отряда и осмотра условий содержания осужденных. Также уполномоченный посетил медицинскую часть, клуб учреждения, библиотеку, столовую, где ознакомился с качеством питания осужденных.

    Омбудсмен обратил свое внимание на исправность терминалов для подачи жалоб в государственные органы и поинтересовался удобством их использования. По области уже установлено 57 таких терминалов.

    Без внимания не остались школа для осужденных и колледж, а также промышленная зона и трудозанятость спецконтингента.

    К слову, по области наказание за решеткой отбывают 3 768 человек. Из них трудоспособными признаны 2772 осужденных. На данный момент на оплачиваемую работу устроены 57,9%, то есть 1604 человека. Они трудятся в филиалах РГП «Енбек», на хозяйственной обслуге и других работах.

    За счет оплачиваемой работы многие осужденные оплачивают алименты. Например, за прошлый год отбывающие наказания оплатили почти 10 млн тенге по алиментам.

    В ходе посещения, Артур Ластаев побеседовал с осужденными Карагандинской области и провел прием по личным вопросам. В завершение встречи в штабе учреждения прошло совещание с личным составом департамента УИС по области.

    Фото: ДУИС Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Пенитенциарная система Права человека ДУИС Трудоустройство
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