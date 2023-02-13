Около 60% осужденных трудоустроены в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области почти более 1,5 тысячи осужденных обеспечены оплачиваемой работой. Об этом сообщили Уполномоченному по правам человека в Казахстане Артуру Ластаеву во время его рабочей поездки в Карагандинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Артур Ластаев посетил учреждение максимальной безопасности в Карагандинской области и провел личный прием осужденных.

Обход учреждения начался с комнат длительных и краткосрочных свиданий, помещения отряда и осмотра условий содержания осужденных. Также уполномоченный посетил медицинскую часть, клуб учреждения, библиотеку, столовую, где ознакомился с качеством питания осужденных.

Омбудсмен обратил свое внимание на исправность терминалов для подачи жалоб в государственные органы и поинтересовался удобством их использования. По области уже установлено 57 таких терминалов.

Без внимания не остались школа для осужденных и колледж, а также промышленная зона и трудозанятость спецконтингента.

К слову, по области наказание за решеткой отбывают 3 768 человек. Из них трудоспособными признаны 2772 осужденных. На данный момент на оплачиваемую работу устроены 57,9%, то есть 1604 человека. Они трудятся в филиалах РГП «Енбек», на хозяйственной обслуге и других работах.

За счет оплачиваемой работы многие осужденные оплачивают алименты. Например, за прошлый год отбывающие наказания оплатили почти 10 млн тенге по алиментам.

В ходе посещения, Артур Ластаев побеседовал с осужденными Карагандинской области и провел прием по личным вопросам. В завершение встречи в штабе учреждения прошло совещание с личным составом департамента УИС по области.

Фото: ДУИС Карагандинской области.