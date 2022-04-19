Около 60 новых профессий появилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане приостановлено обучение по 50 старым специальностям и открыто около 60 новых. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По 50 старым специальностям мы почти прекратили обучение, и, соответственно, было открыто около 60 новых специальностей. По подготовленным профессиональным стандартам в университетах обновлено более 4 тыс. программ. Внедрены 269 новых программ, таких как искусственный интеллект, IT-медицина, цифровой юрист. Они открываются в соответствии с Атласом профессий нового будущего», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что самый главный вопрос по подготовке кадров - соответствие образования требованиям рынка. Его главное условие - академическая самостоятельность.

«Требования рынка быстро меняются. Поэтому система устарела, образовательные программы не совпадают. На открытие новой специальности ушло 1-2 года. Теперь университетам предоставляется академическая самостоятельность. Они разрабатывают образовательные программы согласно профессиональным стандартам. Уже не государство, а учебные заведения совместно с работодателями получили возможность регулировать учебные программы», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, теперь проблема в том, что не хватает профессиональных стандартов, которые определяют: какие навыки нужны рынку.

«Колледжам также предоставляется академическая самостоятельность. До этого студенты долго учились до 2-4 года. Требования работодателя не учитывались, а предметы, изученные в школе, повторялись и получали только одну квалификацию. Теперь колледжам можно разработать программу обучения на основе профессиональных стандартов, определить сроки обучения и выпускник получит до трех квалификаций. Исчезнут устаревшие специальности, откроются новые», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.