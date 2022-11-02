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    Около 60 % населенных пунктов Жамбылской области обеспечены общественным транспортом

    2 Ноября 2022, 18:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Населенные пункты Жамбылской области испытывают нехватку регулярных автобусных сообщений, а качество обслуживания в общественном транспорте вызывает множество нареканий пассажиров. Как решить проблемы общественного транспорта в жамбылском регионе, обсудили на очередном совещании в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на аппаратном совещании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова обсуждены вопросы улучшения качества работы общественного транспорта и увеличения количества автобусных маршрутов.

    По информации руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытжана Жанибекова, в регионе действуют 38 автобусных маршрутов.

    «Это 13 межобластных – в Алматы, Караганду, Астану, и 25 межрайонных автобусных маршрутов. Организованы межрайонные маршруты, соединяющие город Тараз и восемь районных центров, а также три маршрута, соединяющие два района. Кроме того, имеются 14 маршрутов между Таразом и населенными пунктами районов», - проинформировал спикер.

    Он также отметил, что в сфере пассажирских перевозок на сегодня общественным транспортом обеспечено 220 из 371 населенного пункта в Жамбылской области, или 59,2 %.

    «Для обеспечения населенных пунктов с численностью населения более 100 человек регулярными автобусными сообщениями, необходимо дополнительно открыть 54 внутрирайонных маршрута», - сказал Бакытжан Жанибеков.

    Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов высказал ряд критических замечаний в адрес акимов районов и города Тараза по работе в сфере пассажирских перевозок.

    На крайне низкое качество обслуживания в общественном транспорте чаще всего жалуются жители областного центра, подчеркнул глава региона.

    Акимату города в кратчайшие сроки поручено наладить движение общественного транспорта в новом 15-м микрорайоне.

    «До 2025 года все населенные пункты Жамбылской области должны быть обеспечены общественным транспортом», - сказал Нуржан Нуржигитов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт
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