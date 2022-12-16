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    Около 60 меморандумов заключено с торговыми сетями по лимиту на надбавки цен

    16 Декабря 2022, 15:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о заключенных с торговыми сетями меморандумах по установлению лимита на надбавки цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В территориальных департаментах Комитета торговли Министерства торговли и интеграции организованы колл-центры. Субъекты, нарушившие законодательные нормы, привлекаются к административной ответственности. На сегодня заключено порядка 60 меморандумов с торговыми сетями по установлению торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары в размере, не превышающем 10%», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, Правительством обеспечивается координация работ местных исполнительных органов по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования. Основными задачами являются выявление и исключение непродуктивных посредников.

    «При этом, зачастую цены на социально-значимые продовольственные товары завышаются магазинами «у дома». Вместе с тем, ввиду действующего моратория на проверки микро- и малого предпринимательства, государственные органы ограничены в проведении плановых проверок. Внеплановые проверки открываются на основании жалоб населения (п.3 ст.144 Предпринимательского кодекса РК), по итогам которых выявляются нарушения, связанные с отсутствием сопроводительных и накладных документов на закуп социально-значимых продовольственных товаров», - добавил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Цены и тарифы
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