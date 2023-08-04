Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Около 60 кг марихуаны заготовил пастух в Жамбылской области

    4 Августа 2023, 14:20

    ШУ. КАЗИНФОРМ - В Шуском районе Жамбылской области 51-летний пастух задержан во время заготовки наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оперативно-розыскные мероприятия в ходе ОПМ «Карасора» провели сотрудники УПН ДП Жамбылской области, ДПН МВД РК, ПСН «Беркут» Нацгвардии РК с применением служебной собаки Теа.

    «При осмотре местности изъято 57,1 кг марихуаны высушенной, 4,8 кг гашиша. Найден также серп с наслоениями конопли. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Алим Бажикбаев.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере».

    Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

    Ранее, так же в ходе ОПМ «Карасора», в Шымкенте у пассажирки междугороднего такси нашли мешок марихуаны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Видео Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Массовый велопробег прошел в Астане
    Ночной дрифт перед зданием полиции устроил житель Петропавловска
    Все ответственные лица будут наказаны - Алихан Смаилов об аварии на шахте «Казахстанская»
    Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области