Около 60 кг марихуаны заготовил пастух в Жамбылской области

ШУ. КАЗИНФОРМ - В Шуском районе Жамбылской области 51-летний пастух задержан во время заготовки наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативно-розыскные мероприятия в ходе ОПМ «Карасора» провели сотрудники УПН ДП Жамбылской области, ДПН МВД РК, ПСН «Беркут» Нацгвардии РК с применением служебной собаки Теа.

«При осмотре местности изъято 57,1 кг марихуаны высушенной, 4,8 кг гашиша. Найден также серп с наслоениями конопли. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Алим Бажикбаев.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере».

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Ранее, так же в ходе ОПМ «Карасора», в Шымкенте у пассажирки междугороднего такси нашли мешок марихуаны.