Около 60 инфраструктурных проектов реализуют в моногородах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств выделено на развитие инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году, сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для развития инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году выделено 25,8 млрд тенге на реализацию 57 проектов в 28 моно- и малых городах», - сказал Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики отметил, что на первое августа текущего года акиматами освоено 9,2 млрд тенге или 35,8% от годового плана.

«Наименьшее освоение средств - в Павлодарской и Алматинской областях», - проинформировал А. Куантыров.

Ранее сообщалось, что будет сделано для развития сел в Казахстане в 2022 году.

«В этом году продолжается дальнейшее исполнение мероприятий нацпроекта для достижения соответствующих показателей. В рамках нацпроекта за МНЭ закреплены следующие мероприятия: модернизация сел в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» В 2021 году охвачено 480 сел. Построены и отремонтированы 2,9 тыс. км инженерных сетей и дорог, более 300 социальных объектов. В этом году из республиканского бюджета на реализацию 1 056 проектов в 576 селах выделено 128 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров.



