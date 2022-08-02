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    • Около 60 инфраструктурных проектов реализуют в моногородах Казахстана

    2 Августа 2022 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств выделено на развитие инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году, сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для развития инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году выделено 25,8 млрд тенге на реализацию 57 проектов в 28 моно- и малых городах», - сказал Алибек Куантыров.

    Глава Миннацэкономики отметил, что на первое августа текущего года акиматами освоено 9,2 млрд тенге или 35,8% от годового плана.

    «Наименьшее освоение средств - в Павлодарской и Алматинской областях», - проинформировал А. Куантыров.

    Ранее сообщалось, что будет сделано для развития сел в Казахстане в 2022 году.

    «В этом году продолжается дальнейшее исполнение мероприятий нацпроекта для достижения соответствующих показателей. В рамках нацпроекта за МНЭ закреплены следующие мероприятия: модернизация сел в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» В 2021 году охвачено 480 сел. Построены и отремонтированы 2,9 тыс. км инженерных сетей и дорог, более 300 социальных объектов. В этом году из республиканского бюджета на реализацию 1 056 проектов в 576 селах выделено 128 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Экономика #Регионы #Миннацэкономики #Моногорода
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