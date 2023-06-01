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    Около 6 тысяч детей научат плавать за лето в Карагандинской области

    1 Июня 2023, 06:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проверить состояние водоёмов, провести рейды на пляжах с участием полиции и акимата, усилить работу по предотвращению выпадения детей из окон – такие поручения дал ответственным ведомствам аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отдельным блоком шел вопрос о детской безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Совещание с участием акимов всех городов и районов области, а также руководителей управлений прошло в онлайн-режиме.

    «Проблема нашего времени – выпадение детей из окон. С начала этого года зарегистрировано 11 фактов, в том числе один со смертельным исходом. В прошлом году утонули шестеро детей. Статистика плачевная», – отметил Ермаганбет Булекпаев.

    На сегодня в области определены разрешенные места для купания. По словам руководителя управления образования Гульсум Кожахметовой, в летний период планируется обучить навыкам плавания около шести тысяч детей.

    «В прошлом году с привлечением частных тренеров мы смогли обучить плаванию почти пять тысяч детей. Из них 553 ребенка из социально уязвимых семей. В этом году планируется научить плавать около шести тысяч детей. В регионе 17 бассейнов, с каждым подписан меморандум. Также будут приобретаться каркасные бассейны для Шетского и Бухар-Жырауского районов, Темиртау», – сказала Гульсум Кожахметова.

    Принят комплекс мер, направленных на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Так, во всех пригородных лагерях будут дежурить инспекторы полиции. Особое внимание уделят занятости детей с девиантным поведением и оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

    Ермаганбет Булекпаев дал ряд поручений по обеспечению безопасности детей во время летних каникул.

    «Упреждающие знаки – это хорошо, но они не всегда решают проблему. Нужно проверить состояние водоемов, особенно дельты рек Нуры и Шерубай-Нуры. Также необходимо проводить информационную работу по профилактике выпадения детей из окон», – сказал аким области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Безопасность Общество
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