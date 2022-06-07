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    Около 6 тыс. мигрантов направились из Мексики к границе США

    7 Июня 2022, 22:51

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Несколько тысяч мигрантов направились из Южной Мексики к границе Соединенных Штатов в преддверии саммита стран Америки в Лос-Анджелесе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    По словам сотрудников миграции, это может стать одним из крупнейших караванов мигрантов в регионе за последние годы. Очевидцы сообщают, что по меньшей мере 6 тыс. человек покинули пограничный город Тапачула и отправились в сторону границы США.

    Национальный институт миграции Мексики не представил сведения о численности группы, не дал никаких дополнительных комментариев по поводу каравана.

    Как сообщает агентство, большинство из мигрантов приехало из Венесуэлы в поисках лучших условий для жизни. Участники каравана планируют посетить саммит в американском городе Лос-Анджелесе и, таким образом, привлечь внимание лидеров государств на нищету и насилие в своих странах, а также призвать последних к немедленному вмешательству.

    Ожидается, что президент США Джо Байден, обещавший ранее отменить некоторые из ограничительных мер иммиграционной политики страны, объявит о региональном соглашении по миграции на этой неделе.

    Рекордное число мигрантов в прошлом году пытались незаконно пересечь американо-мексиканскую границу. Большие караваны, направлявшиеся в Соединенные Штаты, также следовали по Мексике в 2018 и 2019 годах, в основном из Центральной Америки.


    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    США Мировые новости мигранты
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