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    Около 6 тыс. камер видеонаблюдения установят в колониях Карагандинской области

    9 Июня 2022, 19:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мажилисмены предложили установить камеры видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исправительной системы Карагандинской области. Об этом они заявили в ходе визита в учреждения чрезвычайной и максимальной безопасности, а также женскую колонию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Члены Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК посетили учреждения департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. Делегацию сопровождал председатель КУИС генерал-майор юстиции Жанат Ешмагамбетов. Мажилисмены совместно совершили обход основных объектов учреждений - жилые зоны, объекты питания, производственные помещения, а также медико-санитарную часть.

    В ходе экскурса, депутаты лично побеседовали с лицами, отбывающими наказания, поинтересовались условиями содержания, соблюдением их прав, а также качеством оказания психологической и медицинской помощи.

    «Во время посещения учреждений мажилисмены предложили установить камеры видеонаблюдения в следственных кабинетах. Это, по мнению депутатов, повысит прозрачность работы следователей и предотвратит факты насильственных действий в отношении осужденных.

    «Мы посетили колонию для осужденных, среди которых есть рецидивисты и отбывающие срок по особо тяжким преступлениям. Очень бы хотелось, чтобы было наблюдение по всей колонии. Чтобы учреждения были оснащены современными видеокамерами. Во время посещения осужденные также попросили увеличить срок свиданий. И мы бы хотели в новом законопроекте предусмотреть возможности и пересмотреть нормы. Может быть, действительно, стоит продлить срок свиданий на один день, поскольку они очень редко видят своих родных», - говорит депутат Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Назиля Разак.

    Что касается камер видеонаблюдения, в учреждения УИС планируют установку современного оборудования.

    «Во исполнения поручения Главы государства, во всех уголовно-исправительных учреждениях области необходимо установить около 6 тыс. камер видеонаблюдения, для охвата «слепых зон», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

    Всего в регионе расположено 10 пенитенциарных учреждений, в которых отбывают наказание около 4 тыс. осужденных.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Пенитенциарная система Права человека Безопасность
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