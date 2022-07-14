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    Около 6 тонн сахара пытались вывезти из Кыргызстана в Казахстан

    14 Июля 2022, 08:11

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти 6 тонн сахара. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

    В ходе досмотра автомашины марки «Мерседес-бенц» при пересечении кыргызско-казахской государственной границы под управлением гражданина КР, был установлен факт попытки вывоза сахара-песка в количестве около 6 тонн.

    Согласно сопроводительным документам, сахарный песок не значился.

    Кабинетом министров КР было принято постановление о введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из КР, которым установлен временный запрет на вывоз сахара-песка и сахара-сырца тростникового.

    Фото:kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан Сахар
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