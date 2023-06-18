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    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае

    18 Июня 2023, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мае в столице за обязательного социального медицинского страхования перечислено около 6,8 млрд тенге. А с начало года, в период с января по май 2023 года, общая сумма отчислений и взносов за обязательного социального медицинского страхования, поступившая от астанчан, составляет около 32,5 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала Фонда социального медицинского страхования.

    «В мае в Астане за ОСМС поступило около 6,8 млрд тенге. Из них 3,8 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, около 3 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. От 8090 плательщиков ЕСП поступило 12,4 млн тенге.

    Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - пояснила заместитель директора филиала по Астане НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сандуғаш Болысбекова.

    С 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС - на год вперед. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики – как имеющие статус «застрахован», так и те, кто никогда не вносил платеж в систему, либо делал это нерегулярно.

    До этого самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них появилась альтернатива – оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Здравоохранение Общество
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