Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Около 590 млрд тенге привлечено в торговую отрасль по итогам 2022 года

    11 Января 2023, 16:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года в торговую отрасль было привлечено порядка 590 млрд тенге. Об этом сообщил первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведена масштабная работа в рамках регулирования с «Чистого листа». В сфере торговли пересмотрено 52 регуляторных акта, выявлено 543 требования, которые не соответствуют базовым условиям их формирования из установленных 1729. Это порядка 31%», - сказал Арман Шаккалиев на заседании коллегии ведомства.

    Он также проинформировал о принятых мерах по регулированию деятельности товарных бирж.

    «В целях увеличения доли цивилизованных форматов торговли, создания безопасных комфортных условий для участников завершена модернизация 22 рынков. В торговую отрасль за январь по ноябрь 2022 года было привлечено порядка 590 млрд тенге. В настоящее время совместно с Министерством экономики прорабатывается вопрос господдержки», - добавил Арман Шаккалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экономика Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 15,7 млрд тенге составил объем розничной торговли в Казахстане за 2022 год
    В Министерстве торговли и интеграции РК озвучили итоги работы за 2022 год
    Алихан Смаилов раскритиковал процесс запуска проекта «Қазақстанда жасалған»
    Премьер-Министр поручил провести интеграцию НТС с информсистемами госорганов
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров