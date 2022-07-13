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    Около 59,8 тыс. казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

    13 Июля 2022, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2022 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 59,8 тыс. человек, при этом 50 тыс. из них выплата была назначена впервые именно в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

    В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

    Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо авторизоваться на портале eGov.kz;

    в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

    заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

    в течение одного дня центр занятости населения по месту жительства заявителя предложит вакансии;

    если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник центра занятости).

    Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

    При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система Минтруда направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

    Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

    Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

    Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК Экономика Занятость
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