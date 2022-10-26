Около 567 млн тенге выплатили владельцам поврежденных при январских событиях авто в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акиматы районов Алматы поступило 143 заявки о возмещении ущерба от владельцев автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится работа не только по возмещению ущерба малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых повредили или уничтожили в ходе январских событий.

«В настоящее время в акиматы районов Алматы поступило 143 заявки о возмещении ущерба от владельцев автомобилей. В соответствии с механизмом возмещения ущерба физическим лицам (согласно правилам возмещения имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, утвержденных постановлением Правительства от 28 августа 2013 года № 877) поддержаны все 143 заявки на общую сумму 566,7 млн тенге», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Заявления рассматривают районные акиматы в течение 1 месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.

Ранее сообщалось, что в ходе январских событий пострадали более 1,5 тыс. объектов бизнеса. Уничтожено и повреждено 71 здание государственных органов, а также более 700 автотранспортных средств, в числе которых автомашины скорой помощи, полиции и противопожарных служб.