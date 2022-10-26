Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 567 млн тенге выплатили владельцам поврежденных при январских событиях авто в Алматы

    26 Октября 2022, 16:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акиматы районов Алматы поступило 143 заявки о возмещении ущерба от владельцев автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится работа не только по возмещению ущерба малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых повредили или уничтожили в ходе январских событий.

    «В настоящее время в акиматы районов Алматы поступило 143 заявки о возмещении ущерба от владельцев автомобилей. В соответствии с механизмом возмещения ущерба физическим лицам (согласно правилам возмещения имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, утвержденных постановлением Правительства от 28 августа 2013 года № 877) поддержаны все 143 заявки на общую сумму 566,7 млн тенге», - сообщили в пресс-службе акимата города.

    Заявления рассматривают районные акиматы в течение 1 месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.

    Ранее сообщалось, что в ходе январских событий пострадали более 1,5 тыс. объектов бизнеса. Уничтожено и повреждено 71 здание государственных органов, а также более 700 автотранспортных средств, в числе которых автомашины скорой помощи, полиции и противопожарных служб.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Акимат Транспорт Общество Алматинская трагедия Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как зарегистрировать иностранный автомобиль – МВД РК
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви