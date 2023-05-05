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    Около 560 кг рыб осетровых пород изъяли в Мангистауской области

    5 Мая 2023, 12:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 559 кг осетровых рыб изъяли в Мангистауской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С начала года департаментом полиции проведен ряд мероприятий в области защиты растений и борьбы с браконьерством. По сегодняшний день в Мангистауской области возбуждено 13 уголовных дел по природоохранному законодательству. Из числа зарегистрированных преступлений - три факта незаконного добывания рыбных ресурсов (статья 335 УК РК); 10 фактов незаконного занятия редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных (статья 339 УК РК). В соответствии с природоохранным законодательством выявлено 221 административное правонарушение и по ним составлены протоколы. Из них: по нарушениям требований пользования животным миром и правил охоты (статья 382 КоАП РК) составлено 144 протокола, по нарушениям правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных (статья 383 КоАП РК) - 40, по нарушениям правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также сносу объектов инфраструктуры городов и населенных пунктов, уничтожению и порче зеленых насаждений (статья 505 КоАП РК) - 33 У нарушителей природоохранного законодательства изъято 558,6 кг рыб осетровых пород.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Мангистауская область МВД РК
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