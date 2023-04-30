Около 55 тонн сельхозпродукции продали на ярмарке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ярмарки по продаже сельхозпродукции жамбылских фермерских хозяйств проходят в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии майских праздников в областном центре, на Центральной площади, прошла ярмарка сельхозтоваропроизводителей Жамбылской области.

Как отметили в пресс-службе акимата города Тараза, напрямую от производителей, без посредников, горожанам была поставлена сельхозпродукция Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Меркенского, Кордайского, Таласского, Шуского, Мойынкумского, Сарысуского, Рыскуловского районов области и крестьянских хозяйств близ Тараза. На ярмарке были представлены и товары стабилизационного фонда.

Горожанам привезли разнообразное мясо (говядина, баранина, мясо птицы, а также деликатесы казы-карта, жал-жая). Можно было купить свежую рыбу, яйца, молочные продукты, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, мед, фрукты и овощи.

Аким города Бакытжан Орынбеков и заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек посетили ярмарку, ознакомились с ценами на товары и отметили, что подобные ярмарки позволяют аграриям реализовать свою продукцию без посредников, а горожанам купить свежую продукцию по ценам, сниженным на 10 – 20 и более процентов.

Так, казы можно было купить по 3 700 тенге, говядину по 2 400, конину по 2 600 тенге. Яйца продавали на 23% дешевле обычной цены - по 400 тенге, молоко по 270 тенге, сметана по 2 200, масло сливочное по 3 400 тенге. Значительно дешевле были цены и на плодоовощную продукцию – яблоки отборные по 300 тенге, картофель отборный по 140, морковь по 100, лук по 130 тенге.

По информации управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, на ярмарке было представлено 54,7 тонны сельхозпродукции на сумму 400 млн тенге.

Горожане раскупили 12,2 тонны мяса (конина, говядина, баранина и мясо кур), 3 тонны колбасных изделий, 5,6 тонны молочной продукции, 6 тысяч штук яиц, полтонны кондитерских изделий и 3,4 тонны макаронных изделий, 3,2 тонны рыбы, 0,4 тонн соли, 6 тонн муки, 2,6 тонны мёда, а также 17,8 тонны плодоовощной продукции.