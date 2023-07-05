Около 53 тысяч землетрясений 4 балла и выше зафиксировано с начала года в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции в перовом полугодии зафиксировано 52 993 землетрясения магнитудой 4 балла и выше. Часть этих подземных толчков стала следствием двух мощных землетрясений с эпицентрами в турецком Кахраманмараше, сотрясших страну 6 февраля. Об этом сообщил «Анадолу» преподаватель инженерно-строительного факультета Университета Гази и эксперт по управлению стихийными бедствиями доктор наук Бюлент Озмен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

«При изучении данных о землетрясениях, произошедших в период с 1 января по 30 июня, то есть за первые шесть месяцев 2023 года, в Турции и близлежащих к ней регионах произошло 669 землетрясений магнитудой от 4,0 до 4,9 баллов, 58 — магнитудой от 5,0 до 5,9, два – магнитудой от 6,0 до 6,9 и еще два - магнитудой от 7,0 до 7,9, в целом 52 993 землетрясения. 3 123 толчка имели место в январе, 14 231 — в феврале, 13 958 — в марте, 9 172 — в апреле, 7 138 — в мае и 5 371 — в июне», - сказал Озмен.

По его словам, Турция расположена в пределах одной из самых активных сейсмических зон планеты – на Альпийско-Гималайском сейсмическом поясе, в связи с чем сохраняется угроза возникновения землетрясений.

Озмен отметил, что землетрясения, происходящие в Турции и близлежащих к ней регионах, отслеживаются и фиксируются круглосуточно посредством 1143 станций, находящихся в ведении Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧП при правительстве Турции (AFAD).

При этом AFAD располагает второй по величине сетью станций ​​мониторинга землетрясений в Европе.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.