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    Около 500 туркестанцев вышли на старт марафона в честь Наурыза

    14 Марта 2023, 21:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в честь Наурыза прошел марафон под девизом «Спорт - залог здоровья». Мероприятие было организовано акиматом Туркестанской области, областным управлением физической культуры и спорта и акиматом Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В марафоне приняли участие около 500 человек. Среди них - представители спортивной сферы, люди старшего поколения, студенты, дети.

    66-летний спортсмен-ветеран из Туркестана Марат Божбанбаев отметил, что такие спортивные мероприятия очень полезны для здоровья.

    В праздничном забеге среди молодежи до 35 лет Гран-при завоевал Ардашер Захадинов, серебряная медаль досталась Акниету Абдурасилулы, бронзовая - Ердаулету Абенову. Также среди мужчин старше 35 лет золотую медаль завоевал Еркин Жадырисов, второе место занял Марат Нурмаханов, третье - Ертай Камбаров.

    Среди девушек до 35 лет первое место заняла Гульнара Искакова, «серебро» досталось Ксении Самсоновой, бронзовую медаль завоевала Диана Сейтенова. Малика Есжанова, ставшая победительницей среди участников старше 35 лет, поразила публику своей скоростью. Серебряная медаль досталась Фаризе Мусаевой, бронзовая - Гульшаре Акимбековой.

    Победителей и призеров поздравил заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев, он вручил медали и грамоты.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Спорт Наурыз Туркестан
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