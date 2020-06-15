Около 500 сотрудников фабрики «Рахат» были вирусоносителями - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как выявили коронавирус у сотрудников кондитерской фабрики «Рахат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с выявлением бессимптомных носителей коронавирусной инфекции приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат».

«По фабрике Рахат. Здесь с 30 мая по 4 июня было зарегистрировано 10 случаев. Сначала один сотрудник фабрики поступал на плановую операцию, когда его проверили у него выявили коронавирус. Затем при входе в завод имеется оборудованный стационарный тепловизор. Сразу в один день было зарегистрировано 8 сотрудников, которые пришли на работу с повышенной температурой. Была вызвана скорая. Их не допустили на работу. При лабораторном обследований у них был выявлен коронавирус», - пояснил он.

Он добавил, что практический около 1500 сотрудников предприятия было обследовано. Из них 467 были вирусоносителями, то есть, имели бессимптомную форму. На сегодня они отправлены на домашний карантин. Переданы под наблюдения врачей поликлиник.