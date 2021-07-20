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    Около 500 семьям в Нур-Султане развезли жертвенное мясо члены городской АНК

    20 Июля 2021, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение трех дней Курбан айта с 20 по 22 июля столичная Ассамблея народа Казахстана будет развозить жертвенное мясо семьям, нуждающимся в помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    «Сегодня Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султан организовала развозку жертвенного мяса около 500 социально уязвимым семьям столицы в честь празднования Курбан айта. Эти меры направлены на поддержку семей, нуждающихся в помощи. Акция продлится в течение трех дней», - сообщил заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате Нур-Султана Нуркен Абдыгали.

    Напомним, в этом году обряд жертвоприношения в столице осуществляется онлайн посредством сайта qurban2021.kz. Горожане, нуждающиеся в помощи, могли подать заявку на получение жертвенного мяса.

    Сегодня с самого утра столичные волонтеры и автоволонтеры также развозят мясо многодетным, малообеспеченным семьям, людям, находящимся за чертой бедности.

    Жителям и гостям столицы не следует забывать о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и ограничительных мер, чтобы не подвергать опасности свое здоровье.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Благотворительность Акимат АНК Видео Общество Волонтёрство
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