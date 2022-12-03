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    Около 500 рогов сайги изъято у жителя Алматы

    3 Декабря 2022, 11:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 500 рогов сайги изъято у жителя Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Спецоперацию полицейские провели в микрорайоне Заря Востока, в Алатауском районе мегаполисе. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью проверили оперативную информацию, что местный житель хранит и сбывает рога сайги, занесенной в Красную книгу. В ходе обыска дома подозреваемого были обнаружены в подсобном помещении и изъяты 462 рога сайги, а также камни неизвестных пород.

    Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 339 УК РК – незаконное обращение с редкими, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

    Обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации буду установлены в ходе следствия.

    Фото: polisia.kz
    Алматы МВД РК
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