Около 500 рогов сайги изъято у жителя Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 500 рогов сайги изъято у жителя Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперацию полицейские провели в микрорайоне Заря Востока, в Алатауском районе мегаполисе. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью проверили оперативную информацию, что местный житель хранит и сбывает рога сайги, занесенной в Красную книгу. В ходе обыска дома подозреваемого были обнаружены в подсобном помещении и изъяты 462 рога сайги, а также камни неизвестных пород.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 339 УК РК – незаконное обращение с редкими, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Обстоятельства доставки товара в Алматы и условия их реализации буду установлены в ходе следствия.

Фото: polisia.kz



