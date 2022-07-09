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    Около 500 нарушений безопасности движения на ж/д транспорте произошло с начала года в РК

    9 Июля 2022, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года на железнодорожном транспорте произошло 480 случаев нарушения безопасности движения. Приостановлена эксплуатация 208 единиц подвижного состава, более 360 железнодорожных путей и стрелочных переводов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    По информации Комитета транспорта МИИР РК в январе-мае текущего года на железнодорожном транспорте из-за ненадлежащего технического состояния путей и подвижного состава произошло 480 случаев нарушения безопасности движения.

    В связи с угрозой для жизни и здоровья людей органами транспортного контроля проверена деятельность 220 предприятий в сфере железнодорожного транспорта.

    В результате проверки выявлено 4 тыс. 91 нарушение, приостановлена эксплуатация более 360 железнодорожных путей и стрелочных переводов, а также 208 единиц подвижного состава, в том числе 47 единиц – в связи с обнаружением дефектных боковых рам тележек. Объекты проверок оштрафованы на 31 млн тенге.

    Также территориальными органами транспортного контроля проверено 200 пассажирских поездов, выявлено 431 нарушение.

    Стоит отметить, что по всей республике проведены совещания с представителями региональных отделений Департамента полиции на транспорте и филиалов АО «НК «КТЖ» на предмет предупреждения несчастных случаев и соблюдения безопасности движения на железнодорожном транспорте.

    Для повышения качества при перевозке и установления обратной связи с пассажирами на базе Ситуационного центра Комитета транспорта МИИР РК круглосуточно работает специальный номер Whatsapp. Номер ситуационного центра: +7 708 088 08 00.

    За шесть месяцев текущего года поступило более 1 тыс. обращений и жалоб.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    КТЖ Транспорт Безопасность МИИР РК
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