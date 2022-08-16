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    Около 500 фактов незаконной регистрации транспорта раскрыли в РК

    16 Августа 2022 11:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану в рамках проводимого досудебного расследования вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения работников СпецЦОНов и сотрудников полиции при постановке транспортных средств на государственный регистрационный учет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Следствием добыты доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста СпецЦОНа № 2 города Нур-Султана – «Т.» и госавтоинспектора Процессингового центра ДП Алматинской области – «А.»

    Указанные лица на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет транспортные средства, в том числе ввезенные из иностранных государств, без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет.

    14 августа 2022 года с санкции следственного суда подозреваемые лица взяты под стражу.

    На данном этапе следствия по всей стране установлено порядка 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств, в связи с чем проверяется причастность работников СпецЦОНов и сотрудников полиции других регионов.

    По результатам досудебного расследования всем причастным лицам будет дана правовая оценка.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    #Нур-Султан #Транспорт #Борьба с коррупцией #ЦОН
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