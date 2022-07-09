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    Около 500 фактов мошенничества зарегистрировали с начала года полицейские Шымкента

    9 Июля 2022, 09:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Шымкенте зарегистрировано 488 фактов интернет-мошенничества. 183 дела направлено в суд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Шымкента.

    В последнее время увеличилось количество мошенников, которые распространяют различные объявления через интернет и предлагают легкую работу. Они обещают людям деньги, отправляя ненадежные ссылки. Предлагают услуги по быстрому умножению финансов, обещают машину или квартиру через инвестиции в некие крупные компании.

    С начала года в городе зарегистрировано 488 фактов интернет-мошенничества. Благодаря результативной работе полицейских раскрыто и направлено в суд 183 дела. Этот показатель увеличился на 7,1 % по сравнению с прошлым годом. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 162 млн тенге.

    По словам полицейских, интернет-мошенники каждый день придумывают новый способ легкого заработка. Сейчас они предлагают продать или дать в аренду карточки банков второго уровня. Такое предложение они объясняют тем, что им нужно обналичить криптовалюту, и никакого вреда за это владельцу карты не будет. Но, впоследствии завладевают персональными данными владельца карты.

    Чтобы не попасть в ловушку мошенника каждый пользователь социальных сетей должен помнить, что сотрудники банков и правоохранительных органов не будут звонить и запрашивать личные данные граждан. Все это уловки мошенников.

    «В случае, если вы стали свидетелем или жертвой подобного преступления, немедленно обратитесь в полицию», - напомнили в пресс-службе.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Интернет Шымкент Мошенничество
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