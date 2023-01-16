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    Около 500 детей эвакуировали из школы Павлодара из-за задымления

    16 Января 2023, 22:21

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В школе №22 произошло задымление в электрощитовой комнате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 16:35 на пульт 101 поступило сообщение о задымлении в средней общеобразовательной школе №22 в Павлодаре. Произошло задымление в электрощитовой на первом этаже здания. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 542 человека, из них 493 ребенка», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.


    Возгорание ликвидировали в 17:05. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации задействовали 29 сотрудников личного состава и 8 единиц техники ДЧС Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео Регионы МЧС Пожар ДЧС Павлодар школа
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