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    Около 500 человек вызволили из снежного плена в Казахстане за сутки

    4 Января 2023, 01:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сутки казахстанские дорожники освободили из снежного плена 233 единиц транспорта, в которых находились 480 человек. Сотрудники КазАвтоЖола доставили пользователей республиканских трасс в обогревательные пункты и оказали помощь в отбуксировке машин до ближайших кемпингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    «В частности, помощь оказана на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской и Туркестанской областей. Дорожными службами было задействовано порядка 400 единиц спецтехники. Дорожники продолжают патрулировать автодороги республиканского значения по всей стране», - проинформировали в пресс-службе КазАвтоЖола.

    В случае возникновения нештатных ситуаций на республиканской трассе необходимо обратиться к операторам контакт-центра 1403, которые помогут в любое время суток.

    Непогода сохраняется в 8 регионах страны, закрыты 50 участков республиканских трасс.

    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области.
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