Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Около 500 человек погибли из-за наводнения в Нигерии

    16 Октября 2022, 12:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала сезона дождей за последние месяцы в Нигерии в результате наводнений погибли около 500 человек, 1,5 млн граждан покинули свои дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Разрушены свыше 45 тысяч жилых домов, более 70 тысяч га сельхозугодий уничтожены.

    Из-за поврежденных дорог и инфраструктуры по всей стране наблюдается нехватка топлива, на АЗС в Абудже выстроились очереди. Последствия экстремальных наводнений затронули почти все регионы, населению угрожает продовольственный кризис.

    Нынешние наводнения стали самыми разрушительными за последние 10 лет. Причиной наводнений стали проливные дожди. Согласно метеопрогнозам, обильные осадки не прекратятся до конца ноября.

    Ранее сообщалось о наводнениях в Австралии. Сотни домов затоплены в пригороде Мельбурна штата Виктория на юго-востоке страны.


    Фото: Fatai Campbell/Copyright 2022 The AP.
    Африка Мировые новости Наводнение
    Новости по теме
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров