Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в Сеуле

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Около 500 человек были эвакуированы из домов в пятницу утром из-за пожара, разбушевавшегося в последних оставшихся трущобах в Сеуле. Пожар уничтожил 60 домов, передает МИА «Казинформ».

По информации агентства Yonhap, пожар вспыхнул в 6:27 утра в четвертом округе деревни Гурен, расположенной в престижном районе Сеула - Каннам Уорд, и был полностью потушен около 11:46 утра.

«Информации о погибших или раненых не поступало», - сообщил журналистам представитель пожарной службы Каннамской пожарной станции Шин Ён Хо, добавив, что огонь охватил около 2700 квадратных метров.

Более 900 пожарных, полицейских и правительственных чиновников были направлены на борьбу с огнем и эвакуацию.

В деревне насчитывается более 600 домов, и большинство зданий представляют собой импровизированные конструкции из виниловых фанерных панелей.

«Президент Юн Сок Ёль, который находится с визитом в Швейцарии для участия в Давосском форуме, призвал к максимальному усилению по мобилизации всех имеющихся пожарных и оборудования, чтобы гарантировать отсутствие жертв», - сообщил пресс-секретарь Президента Ким Ын Хе.

Министр внутренних дел Ли Сан Мин также приказал чиновникам предотвратить любой вторичный ущерб и защитить жителей, проживающих поблизости.

Деревня трущоб расположена на окраине района Каннам, где находится самая дорогая недвижимость в стране. Он был образован в 1980-х годах, когда бедные жители региона были вынуждены покинуть свои дома, осуществлялись проекты застройки.

Самодельные дома, незаконно построенные у подножия горы Гурён, подвержены перебоям с электричеством и пожарам, поскольку они построены из легковоспламеняющихся материалов.

С 2009 года деревня пострадала от 16 пожаров, в результате которых в ноябре 2014 года погиб один житель.

Несмотря на план городского правительства Сеула объявить деревню зоной городской застройки еще в 2011 году, предложение было отклонено из-за разногласий между местными органами власти и жителями, а также переговоров о компенсации за землю.

Автор: Асемай Габдушева





Фото: Yonhap







