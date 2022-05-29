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    Около 500 астанчан приняли участие в массовом велопробеге в Нур-Султане

    29 Мая 2022, 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошел массовый велопробег, посвященный открытию велосезона и Году детей. Участники велопробега при поддержке акимата Нур-Султана преодолели две дистанции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Сначала участники велопробега стартовали с большой дистанции – 20 км. Старт большой дистанции начался с объездной велодорожки в Косшы и завершился на территории «Зеленого пояса» в населенном пункте Уркер.

    Горожан, приехавших покорять трехкилометровый путь, торжественно встретили на финише.

    Участники короткой дистанции стартовали в парке «Зеленого пояса» населенного пункта Уркер, где и пришли к финишу.

    Заместитель руководителя городского управления физической культуры и спорта Алмас Емельтайулы поздравил участников массового велопробега с открытием велосезона.

    «Добрый день, спортсмены, участвующие в велопробеге! Мы рады, что вы приняли участие в массовом велопробеге, приуроченном к открытию велосезона и Году детей. В целях реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева в нашем городе проходит несколько крупных соревнований и спортивных мероприятий. Одно из них – массовый велопробег среди жителей и гостей города. Уверен, что сегодняшний велопробег поможет приобщить молодежь к спорту и пропаганде здорового образа жизни. Желаю всем участникам удачи и больших побед!»- сказал Алмас Емельтайулы.

    Он также отметил, что в последние годы жители столицы особенно увлекаются массовым спортом, в столице проводится множество международных соревнований, тем самым развивается высокий уровень общей спортивной культуры.

    В сегодняшнем велосоревновании приняли участие около 500 горожан.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Дата Общество Велоспорт
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