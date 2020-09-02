Около 500 актюбинцев зарегистрировались в качестве кандидатов в праймериз

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 500 человек зарегистрировались в качестве кандидатов в праймериз в Актюбинской области. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Ербол Данагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по области на участие во внутрипартийных выборах зарегистрировались 486 человек. Из них 174 женщины, 141 кандидат - молодежь в возрасте до 35 лет. 265 человек зарегистрировались как самовыдвиженцы, от первичных партийных организаций выдвинут 221 актюбинец. Особую активность к участию в праймеризе проявили в Актобе, Мугалжарском, Хромтауском, Шалкарском и Алгинском районах», - сообщил Ербол Данагулов.

С 31 августа по 6 сентября кандидаты будут готовиться к агитационной кампании, которая пройдет с 7 по 30 сентября. Одним из основных мероприятий агитационного периода являются публичные дебаты, намеченные на 14 - 30 сентября. Публичные дебаты пройдут в 25 местах, сначала на городском и районных партконференциях, в финале на конференции областной филиала партии.

В ходе дебатов нет ограничений по языку, на котором желает участник, но продолжительность мероприятия не должна превышать 90 минут. В первом раунде кандидаты в течение пяти минут презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов. Втором раунд представляет собой дискуссию в формате «вопрос-ответ».

С учетом требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении праймериз, публичные дебаты кандидатов пройдут в онлайн формате или с соблюдением социального дистанции не менее двух метров в проветриваемом помещении.

Агитация не должна противоречить уставным и программным документам партии.

С 1 по 3 октября за кандидатов можно будет проголосовать через мобильное приложение или веб-портал. Также на базе крупных первичных парторганизаций будут организованы избирательные участки, куда можно будет прийти 3 октября и также проголосовать через онлайн систему. В области определены 136 участков голосования. Из них в областном центре находятся 29, в районных центрах – 18, в сельских населенных пунктах – 89 участков.

У партийцев, проживающих в населенных пунктах без интернета, будет возможность проголосовать на участке по бумажному бюллетеню.



