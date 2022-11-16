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    Около 50 вузов готовы принять на учебу военнослужащих без ЕНТ

    16 Ноября 2022, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 50 университетов готовы предоставить возможность обучиться отслужившим срочную воинскую службу в вузе без сдачи ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время Министерство обороны РК заключило соглашение с около 50 университетами, которые добровольно изъявили желание принимать участие, поддержать военнослужащих и дать им возможность обучиться за счет университета. Список может меняться. Возможно, в течение года будут еще университеты, которые захотят принять участие», - сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, основная заинтересованность у вузов участвовать в инициативе – это поддержать военнослужащих и сделать привлекательной военную службу. Он привел в пример Соединенные Штаты Америки, где быть военнослужащим очень престижно.

    Ранее сообщалось, что инициатива предусматривает предоставление всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, возможности поступления на обучение в вузы на платной основе в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования без учета ЕНТ. Причем поступить они смогут в течение календарного периода, то есть, например, после демобилизации осенью. А пройти обучение на военной кафедре вузов все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.

    Наиболее достойным военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза. Для этой же категории отличившихся молодых людей будет также предоставлена возможность поступления в военные учебные заведения Министерства обороны без экзаменов и без учета ЕНТ, и тоже в течение календарного периода.

    Позже был рассмотрен порядок отбора военнослужащих РК для поступления в вузы по гранту.

    В Министерстве обороны рассчитывают, что в год вузы будут предоставлять не менее 3 тысяч грантов. Таким образом, каждый десятый солдат-срочник получит возможность поступить на бесплатное обучение.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Армия ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
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