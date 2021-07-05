Около 50 тысяч казахстанцев получили статус безработного дистанционно с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года возможностью получить услуги центров занятости населения в онлайн формате через портал Электронной биржи труда Enbek.kz воспользовались более 56 тысяч человек. Статус безработного получили 50 тысяч граждан, 6 тысяч человек, воспользовавшихся этой услугой недавно, сейчас имеют статус лиц, ищущих работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Из 50 тысяч, получивших статус безработного, 7 тысяч назначены социальные выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования, и более 20 тысяч человек трудоустроены на постоянные, а также на субсидируемые государством рабочие места (молодежная практика, общественные работы, социальные рабочие места).

Напомним, 17 ноября 2020 года для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости Министерство труда и социальной защиты населения РК запустило пилотный проект по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда для жителей городов республиканского значения и областных центров. С 5 января т.г. эти возможности были предоставлены для жителей уже 40 городов республики, а с мая – всем казахстанцам.

В «личном кабинете» казахстанцы могут встать на учет как лицо, ищущее работу либо безработный и отслеживать все этапы регистрации. После получения статуса безработного участники системы социального страхования могут также в онлайн-режиме отправить заявку на социальную выплату по потере работы, все граждане могут самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью.

При отсутствии Интернета или компьютера, получить услуги можно в зонах самообслуживания, которые созданы во всех центрах занятости населения. Сотрудники ЦЗН дадут необходимые консультации по услугам, предоставляемым онлайн. Это позволяет гражданам не ожидать очереди на прием к специалисту центра занятости населения и минимизировать физические контакты в условиях пандемии COVID-19.

Подробную информацию об оказании услуг онлайн можно получить на сайте www.enbek.kz и в центре занятости населения.

Получить онлайн регистрацию на Электронной бирже труда в качестве лица, ищущего работу, граждане могут по ссылке https://www.enbek.kz/docs/ru/how-to-get-state-employment-support.