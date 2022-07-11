Около 50 тыс. семей стоят в очереди на жилье в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жилищные вопросы в регионе, в том числе механизмы субсидирования арендной платы, реализуемые в области впервые, обсуждали на еженедельном совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы области.

С начала года в регионе более 400 семей получили жилье. А по итогам прошлого года 1670 семей Туркестанской области справили новоселье в новых квартирах.

«По последним данным, в Туркестанской области в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда стоят около 50 тыс. семей. В областном центре реализуется жилищная программа «7-20-25». По итогам 2021 года, по результатам конкурса, жилье приобрели около 500 семей. В этом году объявлен конкурс более чем на 200 квартир, сейчас проводятся конкурсные процедуры. В период с 2021 по 2022 годы через АО «Отбасы банк» было продано более 1000 квартир», - сообщили в пресс-службе акимата.

В области впервые проводится субсидирование арендной платы за жилье. По данным пресс-службы, в этом году из областного бюджета на эти цели выделено 500 млн тенге, заключен договор с «Отбасы банком». Банк принял 3635 заявок, половина из них одобрена. Работа по остальным производствам продолжается.

«На субсидирование арендной платы жилья для 1493 граждан из областного бюджета выделили 25 млн тенге. Количество граждан, которые могут получить собственное жилье через госпрограммы, будет увеличено», - сообщили в акимате.

Ознакомившись с ходом проводимой работы, глава региона поручил усилить и взять на контроль работу в жилищном вопросе.



