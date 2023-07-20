Около 50 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара в горах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Продолжается тушение возгорания в скалистой, горной труднодоступной местности на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Пожаром охвачены отдельные деревья на отвесных скалах, на высоте более 1700 м на ориентировочной площади около 3 га.

К пожару лесники и пожарные добирались на лошадях и с помощью вертолета МИ-8 авиаподразделения ВКО.

Вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны постоянно проводит наблюдение за обстановкой с воздуха.

Вертолетами Ми-171 Министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО, совершено 19 сбросов воды - около 50 тонн воды.

Продолжают тушение 155 лесников, пожарных и местных исполнительных органов, 13 единиц техники и 3 вертолета.

Как сообщалось, 18 июля в Катон-Карагайском районе на территории Берельского лесничества, ориентировочно на высоте 1700 м была замечена дымоточка. Незамедлительно к месту для облета вылетел вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны и направлены лесники и пожарные.