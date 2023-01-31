Около 50 паломников стали жертвами мошенников, обещавших путевки в Мекку и Медину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 50 паломников стали жертвами мошенников, которые обещали им путевки в Мекку и Медину. Полиция не исключает, что потерпевших может быть больше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Енбекшинское районное управление полиции 26 января с заявлением по факту мошенничества обратилась супружеская пара. Муж и жена сообщили, что некая туристическая компания «Каусар-травел» обещала организовать им паломническую поездку в Саудовскую Аравию. Свою услугу они оценили в 1 млн тенге. Однако 13 января, в день вылета за границу, супруги не получили обещанных авиабилетов и визы на выезд. На звонки директор фирмы не отвечал, а на работе не могли пояснить его местонахождение.

С подобными заявлениями в полицию также обратились еще 48 человек, ставших жертвами аферы этой туркомпании. По данным полиции, в основном от действий мошенников пострадали жители Шымкента и Алматы. Материальный ущерб составил примерно 33 млн тенге. Сразу в управлении полиции начали досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество» и принялись разыскивать директора компании, который скрылся в неизвестном направлении. На его поиски потребовалось пять суток. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Енбекшинского РУП установили, что мужчина скрывается в Алматы. Его вместе с коллегами из Медеуского РУП задержали на одной из съемных квартир. Решением суда подозреваемый арестован. Расследование продолжается.



