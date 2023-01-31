Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.51 eur/kzt 498.69

    rub/kzt 6.53 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Около 50 паломников стали жертвами мошенников, обещавших путевки в Мекку и Медину

    31 Января 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 50 паломников стали жертвами мошенников, которые обещали им путевки в Мекку и Медину. Полиция не исключает, что потерпевших может быть больше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Енбекшинское районное управление полиции 26 января с заявлением по факту мошенничества обратилась супружеская пара. Муж и жена сообщили, что некая туристическая компания «Каусар-травел» обещала организовать им паломническую поездку в Саудовскую Аравию. Свою услугу они оценили в 1 млн тенге. Однако 13 января, в день вылета за границу, супруги не получили обещанных авиабилетов и визы на выезд. На звонки директор фирмы не отвечал, а на работе не могли пояснить его местонахождение.

    С подобными заявлениями в полицию также обратились еще 48 человек, ставших жертвами аферы этой туркомпании. По данным полиции, в основном от действий мошенников пострадали жители Шымкента и Алматы. Материальный ущерб составил примерно 33 млн тенге. Сразу в управлении полиции начали досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество» и принялись разыскивать директора компании, который скрылся в неизвестном направлении. На его поиски потребовалось пять суток. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Енбекшинского РУП установили, что мужчина скрывается в Алматы. Его вместе с коллегами из Медеуского РУП задержали на одной из съемных квартир. Решением суда подозреваемый арестован. Расследование продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Балкон рухнул в жилом доме в центре Шымкента
    Водопроводные сети в некоторых районах Алматы изношены на 80%
    В Алматы прошел первый чемпионат спецназовцев по армейскому рукопашному бою
    «Алматы су» планирует увеличить тарифы на воду
    Популярное
    1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
    2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
    3 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
    4 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах
    5 Китайские ученые впервые клонировали корову молочной породы
    Новости партнеров