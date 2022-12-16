Около 50 оптовиков торговали в Казахстане без регистрации в органах госдоходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о проводимой работе по переформатированию инструментов стабилизации цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Механизм «оборотная схема» направлен на приоритетное финансирование производителей социально значимых продовольственных товаров (далее – СЗПТ). На сегодня из местных бюджетов на «оборотную схему» выделено 90,4 млрд тенге, из которых выдано 57,7 млрд тенге. Работа стабфондов в периоды межсезонья переведена в постоянный режим и направлена на сглаживание сезонных колебаний цен. Кроме того, в действующие типовые правила стабилизации цен на СЗПТ вводится дополнительный инструмент – форвардный закуп», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, проект вышеуказанных правил находится на стадии согласования в заинтересованных государственных органах.

Также реализуется План обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы и проводится работа в рамках правил реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории страны социально значимых продовольственных товаров, каменного угля и зерна на основании информационной системы электронных счетов-фактур.

«Прослеживаемость позволяет выявлять факты нарушения размера торговой надбавки, количество непродуктивных посредников, монополистов, попадающих под регулирование антимонопольного законодательства, а также лиц, занимающихся оптовой реализацией СЗПТ без регистрации в органах государственных доходов. По итогам анализа данные направляются в компетентные государственные органы для принятия соответствующих мер», - отметил Премьер-Министр.

Как говорится в ответе, с момента вступления в силу правил, по полученным с КГД данным, проведен анализ 708 звеньев по цепочке ценообразования. Установлены риски нарушения законодательства по 204 звеньям. Выявлено 48 физических лиц, осуществляющих оптовую торговлю без регистрации в органах государственных доходов. Выявлены крупные монополисты, данные по которым переданы в АЗРК. По итогам анализа проведены соответствующие проверки в отношении субъектов торговли, производителей СЗПТ, выставлены уведомления физическим лицам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК прокомментировал частое повышение базовой ставки. По его словам, повышение базовой ставки влияет на ценообразование широкого круга финансовых продуктов, а рост стоимости тенговых активов стимулирует сберегательную активность населения.



