Около 50 млрд тенге ежегодно переводят казахстанцы из ЕНПФ в страховые компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно казахстанцы переводят из Единого накопительного пенсионного фонда в компании по страхованию жизни около 50 млрд тенге. Об этом сообщил исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Айдар Нургазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лица, за которых работодатель производил обязательные профессиональные пенсионные взносы – это, как правило, люди, занятые на работе с вредными условиями труда, имеют возможность заключения договора отложенного аннуитета с 40 лет. При это выплаты для них начинаются с 50 лет», - сказал Айдар Нургазинов на брифинге в СЦК.

Сегодня, по его словам, продукт пенсионного аннуитета стремительно набирает популярность, привлекая людей возможностью раннего получения доступа к пенсионным накоплениям, ежегодной индексацией выплат и обеспечением пожизненного дохода с возможностью наследования средств через опции гарантированного периода.

«Еще в 2015 году общая сумма накоплений, переведенных за год из ЕНПФ в КСЖ составляла 25 миллиардов тенге. Сейчас в год из ЕНПФ в КСЖ вкладчики переводят около 50 миллиардов», - добавил спикер.