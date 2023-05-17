Около 50 млн тенге ущерба нанесла финпирамида «Antares» в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Организатора финансовой пирамиды «Antares» осудили в Костанайской области. Факт организации деятельности финпирамиды был выявлен сотрудниками территориального департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2021 году подсудимая руководила деятельностью структурного подразделения пирамиды «Antares», и в группе лиц, по предварительному сговору, привлекала граждан для вложения наличных денежных средств в иностранной валюте, вводя их в заблуждение о возможности получения ежедневной гарантированной прибыли.

Указанными действиями 33 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму почти 50 млн тенге.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Исполнение наказания отсрочено на 5 лет в связи с наличием 3-х малолетних детей и беременности осужденной.

Приговор не вступил в законную силу.



