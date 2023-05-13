Около 50 мешков мусора собрали на экологической акции в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Традиционная экологическая акция «Табиғат – тал бесігің» прошла Щучинско-Боровской курортной зоне в преддверии открытия летнего сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В экоакции приняли участие сотрудники «Бурабай Даму», ГНПП «Бурабай» и туристско -информационного центра «Visit Aqmola».

«Акция привлекает все больше участников. На этот раз более 30 человек вышли на экологическую акцию «Табиғат – тал бесігің», чтобы очистить от мусора территорию реки Громотуха, лесной массив в районе республиканского реабилитационного центра «Карагайлы» и берега озера Большое Чебачье. Собрано около 50 мешков мусора», - поделились в пресс–службе ТОО «Бурабай даму».

«Мы поддерживаем такие мероприятия, всегда активно участвуем, а также призываем всех жителей и гостей курорта Бурабай поддерживать чистоту окружающей среды, так как Бурабай неоспоримо является лучшим курортом Казахстана, и мы должны держать эту марку», - отметил руководитель туристского информационного центра «Visit Aqmola» Данияр Даиров.

Всего на территории национального парка установлены и регулярно обслуживается 80 металлических контейнеров и 200 урн для сбора мусора. Дополнительно в 2023 году будет приобретено 75 контейнеров и 2 мусоровоза.



