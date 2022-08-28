Около 50 кандасов из Туркменистана переехали в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Семьи этнических казахов из Туркменистана приняли в Павлодаре. Переселенцы выберут один из городов или районов региона для дальнейшего проживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Павлодарскую область переехали 11 семей, это 46 человек. В Доме дружбы руководители центров занятости районов и городов сообщили им о свободных вакансиях и условиях проживания.

Руководитель Павлодарского областного филиала Всемирной ассоциации казахов «Фонд Отандастар» Болат Зауыт отметил, что с начала года в область переселились 216 человек из России, Монголии, Узбекистана.

«В этом году на Павлодарскую область выделена квота для 800 переселенцев. Ожидается, что из Туркменистана приедут 427 этнических казахов. Часть из них уже здесь. Сейчас они должны проживать только в нашем регионе не менее пяти лет. Ранее мы их предупреждали об этом», – сказал Болат Зауыт.

По его словам, казахи из зарубежных стран, переселившиеся в Казахстан, должны сначала получить ИИН. После чего им присваивается статус «қандас». Затем надо зарегистрироваться в отведенном регионе и одновременно подать документы на гражданство Казахстана.

Как проинформировала руководитель управления координации занятости и социальных программ Альмира Дисюпова, переселившимся предоставляется денежная помощь в размере 70 МРП на каждого члена семьи. Это более 200 тыс. тенге.

«Также они ежемесячно в течение года будут получать субсидию на аренду жилья. В городской местности – от 61 до 91 тыс. тенге, в сельской – от 45 до 64 тыс. Точная сумма зависит от количества людей в семье. Можно сразу взять годовую сумму и потратить ее на покупку жилья», – отметила Альмира Дисюпова.

Она напомнила, что в области есть прогнозная карта для переселенцев. В ней обозначено 111 населенных пунктов и более тысячи вакансий.

«Приезжие семьи сейчас будут определять, в какой район они поедут, в зависимости от специальности и вакансий. То есть место проживания выбирают сами. У нас есть квота в каждом районе. В настоящее время семья, переехавшая чуть ранее, уже живет в Аксуском сельском округе. Глава семьи – газоэлектросварщик, сейчас он работает по этой специальности», – сказала Альмира Дисюпова.

Спикер также сообщила, что из Туркменистана в основном приезжают люди с техническим образованием. В регионе же нужны специалисты в области здравоохранения, образования, но пока таких нет.

Один из переселенцев – Максат Суйесинов, он планирует обосноваться в сельской местности и заняться животноводством.

«Мы приехали из Балканабатского края Туркменистана. В семье нас четверо, есть сын и дочь. Дочь учится в 8 классе. Сам я по профессии электрик. Жена занимается домашним хозяйством. Планирую поселиться либо в Майском, либо в районе Аккулы. Есть желание заниматься животноводством. У себя мы тоже держали скот», – сказал Максат Суйесинов.



Фото: pavlodarnews.kz

