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    Около 50 человек погибли в результате урагана «Ида» в США

    4 Сентября 2021, 13:59

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Около 50 человек стали жертвами урагана «Ида» на Северо-Востоке США. С продвижением фронта вдоль побережья сотни тысяч жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании и Коннектикута остались без электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Ураган обрушился на США в понедельник. Наиболее мощный удар стихии приняла на себя Луизиана. Во время посещения пострадавших районов президент Джо Байден сообщил о выделении сотни миллионов долларов в качестве первого транша для адресной помощи — эти деньги должны раздать жителям штата.

    «Ураган «Ида» - еще одно напоминание о том, что нам надо готовиться к новым ураганам и супер-штормам, которые будут всё более частыми и разрушительными. Мы плотно работали с губернатором и нашими коллегами в Конгрессе, они поддержали предложенный мною план восстановления, в рамках которого мы обновим дороги, мосты, инфраструктуру, канализационные и дренажные системы, электроснабжение и линии электропередачи, чтобы они были более надёжными», - сообщил президент США Джо Байден.

    Власти Луизианы предупреждают, что возвращаться в пострадавшие районы пока небезопасно — во многих домах нет света, чистой воды, недоступна мобильная связь. Ожидается, что энергоснабжение Нового Орлеана будет нормализовано только к середине следующей недели, а в других городах ещё позже.


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    Происшествия США Мировые новости
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